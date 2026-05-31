coppe europee si cambia conta il numero di vittorie

Una nuova regola approvata dalla Cev stabilisce che, nelle competizioni europee di pallavolo, il criterio principale per classificarsi sarà il numero di vittorie ottenute. La modifica riguarda tutte le squadre partecipanti, inclusa Modena Volley, che si tratti di Challenge Cup o di wild card per la Cev Cup. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore per le prossime edizioni delle competizioni continentali. La regola potrebbe generare discussioni tra le squadre coinvolte.

Una nuova regola, destinata comunque a creare qualche polemica, é stata approvata dalla Cev e riguarderà quindi anche Modena Volley, indipendentemente che faccia la Challenge Cup o che ottenga una wild card per la Cev Cup. Il nuovo regolamento, come si legge sul sito volleyball.it, dice che per qualificarsi al turno successivo non basterà più vincere la prima gara 3-0 o 3-1 e poi conquistare due set nel match di ritorno. Da ora in avanti conterà esclusivamente il numero di vittorie ottenute nelle due partite. Se una squadra vincerà l’andata e l’altra il ritorno, indipendentemente dal punteggio, la qualificazione verrà decisa dal Golden Set. In pratica, una formazione che dovesse imporsi 3-0 all’andata e perdere 2-3 al ritorno non sarebbe più automaticamente qualificata come avveniva con il regolamento precedente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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