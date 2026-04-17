Il calcio italiano non ha più rappresentanti nelle semifinali delle competizioni europee. Nelle fasi finali, nessuna squadra del campionato nazionale è riuscita a passare il turno, confermando un risultato negativo dopo le eliminazioni che si sono succedute nelle varie competizioni. La situazione si configura come un passo indietro rispetto alle stagioni precedenti, segnando un momento difficile per il calcio italiano a livello internazionale.

POSTA NAPOLISTA - Chissà cosa ne pensa Gravina che continua a ripetere che il suo problema è stato non saper calciare i rigori Db Tallin 11102025 - qualificazioni Mondiali 2026 Estonia-Italia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gabriele Gravina Nelle sei gare delle semifinali di Champions, Europa e Conference League sono approdate quattro formazioni inglesi (l’Arsenal in Champions, l’Aston Villa e il Nottingham Forest in Europa League e il Crystal Palace in Conference), due tedesche (il Bayern Monaco in Champions e il Friburgo in Europa League), due spagnole (l’Atletico Madrid in Champions e il Rayo Vallecano in Conference), due francesi (il Paris Saint-Germain in Champions e lo Strasburgo in Conference), una portoghese (lo Sporting Braga in Europa League) e una ucraina (lo Shaktar Donetsk in Conference).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio italiano è fuori anche dalle semifinali di coppe europee

Come il Senegal ha battuto il Marocco in finale e ha vinto l’AFCON 2026.

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