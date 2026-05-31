coppa toscana gli under 17 di coach furi a caccia di un posto nelle final four

BASKET Gli under 17 della Gea Grosseto di Edoardo Furi si giocheranno oggi un posto nelle Final Four di Coppa Toscana alle 18, Rcontro la Folgore Fucecchio Verde, quintetto secondo classificato nella classifica del girone J, alle spalle della Sesa Biancorossa Empoli B. I biancorossi e la formazione fiorentina hanno tra l’altro lo stesso record nel girone eliminatorio della coppa Toscana, otto belle vittorie e due sconfitte (curiosamente la prima al Palagolfo di Follonica e l’ultima sul campo del Sei Rose Rosignano). Quella contro la Folgore Fucecchio Verde sarà insomma una gara impegnativa, nella quale serviranno doti mentali, fisiche, tanto carattere e coesione, ma anche il supporto del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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