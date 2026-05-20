Gli Under 17 del Prato continuano la loro marcia in Coppa Toscana dopo aver vinto contro il Grosseto, qualificandosi così per le semifinali. La squadra biancazzurra aveva già eliminato nel derby la Zenith e ora si prepara alla prossima fase della competizione. La partita contro il Grosseto si è conclusa con la vittoria del Prato, che ha ottenuto il pass per la sfida successiva. La competizione prosegue con le squadre Under 17 impegnate nelle fasi finali.

Non si arresta la corsa degli Allievi Regionali del Prato. Dopo aver eliminato nel derby la Zenith, i biancazzurri superano anche il Grosseto, conquistando così il pass per la semifinale della Coppa Toscana riservata agli Under 17. Un grande risultato per la formazione allenata da Sara Colzi, che contro i maremmani, a Mezzana, si è imposta per 3-1 al termine di una gara ricca di emozioni. Già, perché dopo che il primo tempo era andato in archivio a reti bianche, nella ripresa è stato il Grifone a segnare per primo con Totito su rigore. I giovani lanieri però non si sono disuniti e nel momento più complicato hanno saputo reagire alla grande, trovando i tre gol con Messina, Checchi e Pazzagli che sono valsi la qualificazione al turno successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Under 17 in Coppa Toscana. Grosseto battuto, ora super sfida

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