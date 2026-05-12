calcio femminile le ragazze di coach proserpio marchetti pronte alle sfide della coppa toscana

Le squadre di calcio femminile sono pronte ad affrontare le prossime partite della Coppa Toscana, mentre la prima squadra maschile ha concluso il proprio campionato stagionale. La formazione femminile, recentemente laureatasi campione di Promozione, continuerà a giocare nelle competizioni ufficiali, mantenendo vivo l'impegno agonistico. L’allenatore, Proserpio Marchetti, guida le ragazze nelle sfide in programma, con l’obiettivo di proseguire la propria avventura in questa competizione.

Se la prima squadra maschile ha terminato il suo cammino stagionale, per quella femminile, fresca della vittoria del campionato di Promozione, la stagione proseguirà ancora per un po’. Le ragazze di coach Proserpio Marchetti, infatti, sono attese dalla Coppa Toscana. Nove le squadre partecipanti alla fase eliminatoria, suddivise in tre gironi, che si affronteranno in gare di sola andata. Chi supererà il primo step avrà accesso alla semifinale a cui prenderanno parte le prime qualificate e la migliore seconda (anche in questo caso saranno partite di sola andata, gli accoppiamenti saranno decisi per sorteggio, in caso di parità al 90’ saranno tirati i calci di rigore).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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