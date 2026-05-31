coppa passalacqua al via i quarti di finale

È iniziata la fase dei quarti di finale della Coppa Passalacqua. La partita tra Follonica Gavorrano e Belvedere Calcio ha dato il via agli incontri decisivi del torneo. Le squadre si sono affrontate sul campo, determinando chi accederà alle successive fasi della competizione. La partita è terminata con un risultato che definirà i passaggi successivi del torneo.

CALCIO Follonica Gavorrano – Belvedere Calcio dà il là alla fase più interessante del torneo Passalacqua. Finita la fase a gironi, la cinquantunesima Coppa Bruno Passalacqua entra nel vivo e si prepara a infiammare le notti calcistiche maremmane con le sfide da dentro o fuori. A partire da stasera, l’impianto di via Lago di Varano diventerà il teatro dei quarti di finale, dove le migliori otto formazioni giovanili del territorio si contenderanno l’accesso alla gloria di questo storico torneo. I gironi eliminatori hanno regalato grandi sorprese e conferme importanti, delineando un tabellone di alto livello. Nel Girone A squadre attrezzate come Follonica Gavorrano e Castiglionese hanno lottato fino all’ultimo per il primato, mentre nel Girone B i padroni di casa dell’Invictasauro e il Roselle hanno cercato di imporre il proprio ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Passalacqua, rosso decisivo. Ai quarti va il BatignanoIl Batignano ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-1 contro il Roselle.

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Coppa Passalacqua: Belvedere si qualifica per i quarti, Campagnaticoarcille mostra carattere. I risultati del girone CDopo il Venturina è il Belvedere a qualificarsi per i quarti come secondo del girone C. Nonostante le sconfitta 1-3 i ragazzi in arancione si aggrappano al salvagente della differenza reti (zero). maremmanews.it

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