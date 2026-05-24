Passalacqua rosso decisivo Ai quarti va il Batignano

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Batignano ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-1 contro il Roselle. La squadra avversaria ha segnato un solo gol, mentre il Batignano ha realizzato due reti. La partita si è conclusa con i cambi tra il 4’ e il 24’ della ripresa, con entrate di giocatori come Verni, Morra e Cesarini. Tra i marcatori figura Passalacqua, decisivo nel risultato.

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roselle 2 batignano 1 ROSELLE: Menicagli, Magalotti (24’ st Verni), Dindalini, Postiferi (4’ st Morra), Caprini, Leopardo, Visalli, De Masi, Ferrante (19’ st Clases), Kryeziu, Marchi (12’ st Cesarini). All. Malossi. BATIGNANO: D. Caruso, Ferrentino (19’ st G. Caruso), G. E. Baon, Carena, D. Neri, B. Neri (1’ st Gibertini), Mazelli (34’ st Ghezzi), R. A. Baon, S. Neri, Gavani (4’ st Cursi), Ciancio (1’ st Chiarini). All. Luzzetti. Reti: 28’ st Cursi, 35’ st Kryeziu, 43’ st Visalli. Il Batignano si spinge ai quarti di finale della Coppa Passalacqua, il Roselle si blocca. Questo il responso della ventesima partita, ultima tappa del girone B.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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