passalacqua rosso decisivo ai quarti va il batignano

Notizia in breve

Il Batignano ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale grazie alla vittoria per 2-1 contro il Roselle. La squadra avversaria ha segnato un solo gol, mentre il Batignano ha realizzato due reti. La partita si è conclusa con i cambi tra il 4’ e il 24’ della ripresa, con entrate di giocatori come Verni, Morra e Cesarini. Tra i marcatori figura Passalacqua, decisivo nel risultato.