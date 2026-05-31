Coppa del Mondo Canoa slalom | l’Italia chiude la tappa di Tacen senza brillare nel kayak cross

Notizia in breve

Nell'ultima giornata di gare a Tacen, in Slovenia, si sono disputate le prove di kayak cross della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. L’Italia non ha ottenuto risultati notevoli in questa fase della competizione, che ha visto le squadre affrontare le ultime sfide del programma. La giornata ha concluso la serie di competizioni a Tacen, senza medaglie o piazzamenti di rilievo per i rappresentanti italiani nel kayak cross.