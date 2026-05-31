Coppa del Mondo Canoa slalom | l’Italia chiude la tappa di Tacen senza brillare nel kayak cross
Nell'ultima giornata di gare a Tacen, in Slovenia, si sono disputate le prove di kayak cross della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. L’Italia non ha ottenuto risultati notevoli in questa fase della competizione, che ha visto le squadre affrontare le ultime sfide del programma. La giornata ha concluso la serie di competizioni a Tacen, senza medaglie o piazzamenti di rilievo per i rappresentanti italiani nel kayak cross.
La terza ed ultima giornata di gare della prima tappa di Coppa del mondo di canoa fluviale, competizione che si è svolta a Tacen in Slovenia, si chiude con le gare dedicate al kayak cross. I rappresentanti azzurri non riescono a conquistare medaglie e si fermano prima delle semifinali. Nella gara femminile Lucia Pistoni, unica rappresentante italiana in gara, chiude in terza posizione l’ottava ed ultima batteria alle spalle delle francese Angel Hug e della slovacca Ivana Chlebova che accedono così ai quarti di finale. In campo maschile Xabier Ferrazzi, vincitore della prova di kayak nella giornata di venerdì, taglia il traguardo in terza posizione nella prima batteria e manca l’accesso al turno successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Canoa Slalom | Giovanni De Gennaro: oro olimpico e continuità internazionale
Notizie e thread social correlati
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen!Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, un atleta italiano ha vinto la gara nel K1 maschile a Tacen.
Canoa slalom, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: gli azzurri in gara a Tacen e PragaLa stagione internazionale di canoa slalom inizierà il 29 maggio a Tacen, in Slovenia, con le prime due tappe di Coppa del Mondo 2026, seguite...
Temi più discussi: Xabier Ferrazzi stappa la Coppa del Mondo con il trionfo nel K1 di Lubiana; Canoa: Ferrazzi oro nel kayak in Coppa del mondo; Canoa slalom, Ferrazzi trionfa nella prima prova di Coppa del mondo: Un sogno che si realizza; Canoa slalom, Italia ambiziosa nella prima tappa della Coppa del Mondo a Tacen.
Canoa Slalom, Ferrazzi vince la prima tappa di Coppa del Mondo: Un sogno ilfaroonline.it/2026/05/29/can… #news #notizie #cronaca x.com
Canoa: Ferrazzi oro nel kayak in Coppa del mondo. L'azzurro ha chiuso davanti al polacco Pasiut: 'Realizzo un sogno' #ANSA facebook
Primo test del mio kayak in cartapesta da 4 kg: galleggia davvero reddit
Canoa: Ferrazzi oro nel kayak in Coppa del mondoArriva subito l'oro per l'Italia nel canoa slalom: nel day-1 della tappa di Ljubljana-Tacen (Slovenia), Xabier Ferrazzi trionfa nella prova di kayak maschile. Si tratta del primo podio nella categoria ... napolimagazine.com
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen!Si tinge subito d'azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a Tacen, in Slovenia, Xabier Ferrazzi vince la finale del kayak ... oasport.it