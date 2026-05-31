Un 19enne è stato arrestato dopo aver guidato contromano e tentato di scappare all’arrivo dei Carabinieri a Bagnoli. Durante l’inseguimento, il giovane è stato fermato e portato in caserma. Un 17enne che era con lui è stato denunciato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La fuga si è conclusa con l’arresto del 19enne e la denuncia del 17enne.

Napoli, fuga contromano a Bagnoli: inseguimento dei Carabinieri termina con l’arresto di un 19enne e la denuncia di un 17enne. Bagnoli, fuga pericolosa all’alba tra le strade del quartiere. Momenti di tensione nelle prime ore del mattino a Bagnoli, dove un inseguimento tra uno scooter e una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli si è concluso con un arresto. In manette un 19enne, mentre un 17enne è stato denunciato. La vicenda si è verificata poco prima dell’alba, durante un normale servizio di pattugliamento. A diffondere la notizia il Comando Prtovinciale Carabinieri di Napoli. La manovra sospetta e l’inversione contromano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Contromano e fuga a Bagnoli, inseguimento: arrestato 19enne

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