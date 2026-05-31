Sulla Riviera delle Palme sono stati effettuati controlli per contrastare l’abusivismo commerciale. Durante le verifiche è stato fermato un camion che operava come alimentare senza autorizzazione. Le autorità hanno accertato la mancanza di documentazione e l’assenza di autorizzazioni necessarie per l’attività. Le operazioni sono parte di un’azione più ampia di controllo sul territorio per verificare il rispetto delle norme sul commercio su area pubblica.

Sulla Riviera delle Palme proseguono le attività di controllo del territorio messe in campo per contrastare l’ abusivismo commerciale e garantire il rispetto delle norme che disciplinano il commercio su area pubblica. La situazione sembra destinata a un salto di qualità: non solo ambulanti abusivi di chincaglieria, scarpe e abiti con griffe false, ma adesso le forze dell’ordine hanno anche scoperto un Truck per la somministrazione di alimenti e bevande. L’altro ieri la polizia locale, in collaborazione con la compagnia dei carabinieri di San Benedetto ha effettuato un intervento che ha portato all’accertamento di un’attività irregolare di commercio itinerante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli sulla Riviera: fermato un truck alimentare abusivo

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