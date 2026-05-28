Deciso in prefettura un rafforzamento dei controlli sulla riviera per l' estate

In vista dell’estate 2026, è stato deciso di intensificare i controlli sulla riviera pescarese. La decisione è arrivata durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, svoltasi nella prefettura di Pescara martedì 26 maggio. L’obiettivo è garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio durante la stagione estiva.

Deciso un rafforzamento dei controlli sulla riviera pescarese in vista della stagione estiva 2026.Sicurezza, legalità e tutela del territorio al centro della nuova riunione, che si è tenuta nella prefettura di Pescara martedì 26 maggio, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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