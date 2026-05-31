Con l’aumento delle temperature e il make-up più leggero, il blush placement si propone come alternativa al contouring. Questa tecnica mira a valorizzare il viso con un’applicazione mirata del blush, evitando i metodi più complessi. Il focus è sul posizionamento strategico del prodotto per ottenere un effetto naturale e fresco. La tendenza si diffonde tra chi preferisce un trucco semplice e veloce, senza rinunciare a un aspetto curato.

In questo periodo in cui le temperature si alzano e il make-up diventa più leggero, ci viene in soccorso il blush placement. Questa tendenza beauty sta conquistando social e passerelle, dando la possibilità al blush di sostituirsi (almeno in parte) al contouring, rendendo il look più soft e più clean. Blush placement: l’alternativa al contouring. A fare la differenza è il punto in cui si applica il blush: infatti, a seconda del punto di posizionamento, questo magico prodotto può infatti modificare otticamente i lineamenti. Per esempio, se viene sfumato verso l’alto (vicino alle tempie) reagisce dando un effetto lifting slanciando. Questo è il punto preferito delle preferito dalle celebs e di chi preferisce un make-up sofisticato ma naturale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Contouring? No, grazie: ci pensa il blush placement

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