Furbetti della sosta? Adesso ci pensa l' AI | grazie alla scansione si potranno scoprire tutte le irregolarità

Nuove tecnologie stanno entrando nel settore della gestione del traffico e delle soste. Un sistema basato sull'intelligenza artificiale utilizza la scansione per individuare irregolarità nelle aree di parcheggio. Questa soluzione permette di rilevare automaticamente le violazioni, senza bisogno di intervento umano diretto. Si tratta di un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di controllo e applicazione delle sanzioni per le infrazioni di sosta.

Arrivano importanti novità per quanto concerne l'utilizzo dell' intelligenza artificiale in ambito stradale. Il Comune di Como ha infatti recentemente attivato un sistema avanzato di videosorveglianza basato sull'impiego dell'AI. Quest'ultima ha il compito di scansione le targhe e individuare immediatamente comportamenti irregolari o considerati pericolosi. Un grandissimo aiuto per la polizia locale. Si tratta di un progetto ambizioso e importante, che potrebbe essere ampliato anche ad altre città se giudicato meritevole. Grazie all'ausilio dell'AI, gli agenti possono facilmente controllare tutte le auto in sosta, trovando eventuali trasgressori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furbetti della sosta? Adesso ci pensa l'AI: grazie alla scansione si potranno scoprire tutte le irregolarità Notizie correlate La guerra ai furbetti della sosta, corsie bus occupate e incroci bloccati. Scout Speed non perdona: 15mila multeFirenze, 6 febbraio 2026 – Chi guida a Firenze lo sa: basta un’auto lasciata in doppia fila o un furgone piazzato sulla fermata del bus per mandare... Sangiovannese. Adesso si pensa alla CoppaArezzo, 09 febbraio 2026 – È tutto pronto per l’andata di Coppa Italia: mercoledì la Sangiovannese sarà di scena a Piacenza per affrontare il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Con l'AI è possibile individuare i furbetti della sosta: con questo sistema cambierà tutto; Contro i furbetti del parcheggio a Como arriva Birba: minicar elettrica che controlla le targhe; Guerra ai furbetti, boom di verbali: 3.600 in tre mesi a Benevento; Fiumicino, Ncc e abusivi a caccia di clienti: sanzioni per 30mila euro. Furbetti della sosta? Adesso ci pensa l'AI: grazie alla scansione si potranno scoprire tutte le irregolaritàL'intelligenza artificiale permette di scansionare più di duemila targhe all'ora, cosa che renderà la vita molto difficile ai trasgressori Arrivano importanti novità per quanto concerne l'utilizzo ... ilgiornale.it Il sistema AI scova i furbetti per le irregolarità della sostaPer scovare i furbetti delle irregolarità di sosta vietata, entra in gioco l'intelligenza artificiale che raccoglierebbe i dati delle infrazioni per poi verificarli e sanzionare così i responsabili. news.fidelityhouse.eu #Cronaca “Furbetti” dei rifiuti a Vico Equense: incastrati dai documenti nei sacchi della spazzatura. Il pugno duro del sindaco - facebook.com facebook Fregene, stretta sui furbetti dei rifiuti: controlli al Villaggio dei Pescatori e sul lungomare ift.tt/vC94OFA x.com