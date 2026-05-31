In provincia di Monza e Brianza si registra un aumento delle segnalazioni di persone scomparse, anche se in modo lieve, mentre il numero di minori scomparsi diminuisce. I dati sono aggiornati al 31 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sul totale delle persone scomparse o sui motivi delle sparizioni. La tendenza riguarda il periodo recente e si osserva un incremento delle segnalazioni complessive, mentre i minorenni scomparsi risultano in calo.

Monza, 31 Maggio 2026 - In costante, anche se lieve, aumento, nella provincia di Monza e Brianza le segnalazioni di persone scomparse, mentre è in calo il numero dei minorenni. Ma quasi tutti vengono ritrovati. E' lo scenario che emerge dai dati della 34esima relazione del Commissario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno. I dati. Soltanto nei primi tre mesi di quest'anno sono stati 51 gli allontanamenti e 41 i ritrovamenti. In 28 casi si tratta di adulti e ne mancano 8 all'appello e in 23 casi si tratta di ragazzi fino ai 17 anni. Per solo 2 minorenni le ricerche sono ancora in corso. Nel 2025 le segnalazioni complessive per persone che hanno fatto perdere le loro tracce nella provincia monzese sono state 190, 5 in più rispetto al 2024: 116 erano maggiorenni e 74 minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Continuano ad aumentare gli scomparsi in Brianza ma diminuisce il numero di minori

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