I prezzi delle case continuano ad aumentare a Firenze di media 4.622 euro per un metro quadro
A Firenze, i costi delle abitazioni sono in crescita, con una media di 4.622 euro per metro quadro. A aprile si è verificato un ulteriore incremento rispetto al mese precedente, anche se i dettagli percentuali non sono disponibili. Il mercato immobiliare cittadino si conferma in fase di rialzo, con prezzi che continuano a salire nel corso del tempo.
Continuano ad aumentare i prezzi delle case a Firenze. Nel mese di aprile si è registrato un ulteriore aumento del +0.4%. I prezzi medi delle case a Firenze sono di 4.622 euro al metro quadro, mentre a livello provinciale il prezzo scende a 3.231. È quanto emerge dall'ultimo report di idealista.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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