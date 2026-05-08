I prezzi delle case continuano ad aumentare a Firenze di media 4.622 euro per un metro quadro

A Firenze, i costi delle abitazioni sono in crescita, con una media di 4.622 euro per metro quadro. A aprile si è verificato un ulteriore incremento rispetto al mese precedente, anche se i dettagli percentuali non sono disponibili. Il mercato immobiliare cittadino si conferma in fase di rialzo, con prezzi che continuano a salire nel corso del tempo.

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