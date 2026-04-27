L'inchiesta giudiziaria coinvolge attualmente cinque persone, tutte indagate, con altri sospetti che potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni. Le indagini sono ancora in corso e le accuse riguardano presunti comportamenti illeciti nel settore sportivo. La situazione sta attirando l'attenzione, poiché l'inchiesta potrebbe assumere proporzioni simili a un caso passato che aveva scosso l’ambiente calcistico.

Cinque indagati certi e altri che sarebbero già inseriti negli atti di un'inchiesta che rischia di trasformarsi in una nuova Calciopoli. Oltre ai noti, il designatore (autosospeso) Gianluca Rocchi, il supervisore (autosospeso) Andrea Gervasoni e l'assistente Daniele Paterna, ci sono altri due assistenti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Il sospetto è che altri assistenti al Var siano indagati ma al momento resta un mistero l'identità, così come resta il giallo sulle persone "in concorso" che avrebbero, secondo i capi d'imputazione, contribuito ad alcune designazioni arbitrali 'pilotate' di fischietti che sarebbero stati graditi all' Inter.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, gli indagati ora sono 5. "Numero destinato ad aumentare"

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Una raccolta di contenuti

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