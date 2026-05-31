Continua a perseguitare la ex Arrestato un uomo di 27 anni Aveva l’obbligo di starle lontano

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violato le misure cautelari di allontanamento e divieto di avvicinamento alla ex, nonostante l’obbligo di mantenere distanza. Secondo le accuse, avrebbe continuato a perseguitare la donna, non rispettando le restrizioni imposte. L’arresto è stato eseguito in seguito a segnalazioni di comportamenti molesti e violenti nei confronti della ex convivente.

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. L’indagine ha preso avvio dalle denunce presentate dalla compagna dell’uomo, una donna di 35 anni, con la quale conviveva prima dell’adozione delle misure restrittive. Secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, il 27enne avrebbe posto in essere nel tempo comportamenti vessatori, caratterizzati da insulti, minacce e aggressioni sia verbali sia fisiche, spesso alla presenza della figlia minorenne della coppia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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