Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Grosseto dopo che agli agenti sono stati sequestrati oltre 50.000 file tra foto e video di bambini. Le immagini, provenienti dal web e dal dark web, sono state trovate in un vasto archivio digitale, in parte condiviso su reti peer to peer. L’indagine ha portato al suo fermo, che si inserisce in un’operazione volta a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti o attività illecite associate.

Grosseto, 18 maggio 2026 – Un archivio dell’orrore. Immagini e video catturati dal web, pare anche dal dark web, raccolte, catalogate e in parte probabilmente diffuse e condivise in piattaforme peer to peer. Scatti e sequenze che mostrano violenze su ragazzini e bambini, alcuni anche di età inferiore ai dieci anni. A finire in carcere prima e ora agli arresti domiciliari un grossetano di 63 anni, che il 14 maggio scorso è stato trovato dagli agenti della polizia postale proprio mentre erano in corso le operazioni di carico e scarico del materiale definito pedopornografico. Più di 50mila file stoccati nei computer e negli hard disk di casa. È quanto emerso dall’indagine della polizia postale e della sicurezza cibernetica che ha portato all’arresto del 63enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foto e video di bambini, arrestato un uomo di 63 anni: aveva più di 50mila file archiviati

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