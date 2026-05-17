Un giovane è stato fermato durante un'operazione di prevenzione e contrasto alla microcriminalità nelle aree litoranee. Secondo quanto ricostruito, si trovava in auto con l'ex compagna, alla guida, e si stava occupando di attività di spaccio. I controlli hanno portato al suo arresto. La presenza del ragazzo con l'ex, coinvolta in altri episodi di cronaca, è risultata rilevante ai fini delle indagini. L'intera vicenda si inserisce in un quadro di attività di sicurezza nelle zone di mare.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla microcriminalità nelle aree litoranee in relazione a fenomeni del degrado urbano e della malamovida, nei giorni scorsi la polizia e la guardia di Finanza hanno effettuato un’attività coordinata di contrasto in prospettiva della prossima stagione turistico-balneare di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata di Cervia. In particolare venerdì sera gli investigatori della squadra Mobile ravennate e i militari delle Fiamme Gialle della tenenza di Cervia hanno arrestato un 24enne di origine magrebina con le accuse di spaccio e di detenzione di hashish oltre che di violazione del divieto di avvicinamento della ex. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane va a spacciare con la ex che guida. Ma doveva starle lontano

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I handed him the divorce papers, but he still loved his first love, unaware Id leave forever!

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