Decreto Lavoro Bertin | Stop agli incentivi per chi applica contratti pirata

Il Decreto Lavoro stabilisce che i benefici e gli incentivi saranno concessi esclusivamente alle aziende che adottano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. La norma mira a contrastare l’utilizzo di contratti pirata e a promuovere accordi ufficiali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di applicazione o eventuali sanzioni.

Il Decreto Lavoro introduce che l’accesso a benefici e incentivi sarà riconosciuto solo a chi applica contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Una scelta accolta con soddisfazione da Patrizio Bertin, presidente di Confcom.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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