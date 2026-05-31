conte propone incentivi e aiuti casa per fermare la fuga dei giovani

Notizia in breve

Il governo ha annunciato un piano per offrire incentivi e aiuti alle abitazioni, con l’obiettivo di ridurre la fuga dei giovani. La proposta prevede agevolazioni fiscali e incentivi sugli affitti per facilitare il rientro di talenti dall’estero. Si parla anche di nuove modalità di accesso alle case, pensate per rendere più facile l’affitto e l’acquisto di immobili da parte dei più giovani.