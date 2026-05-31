Conte propone incentivi e aiuti casa per fermare la fuga dei giovani
Il governo ha annunciato un piano per offrire incentivi e aiuti alle abitazioni, con l’obiettivo di ridurre la fuga dei giovani. La proposta prevede agevolazioni fiscali e incentivi sugli affitti per facilitare il rientro di talenti dall’estero. Si parla anche di nuove modalità di accesso alle case, pensate per rendere più facile l’affitto e l’acquisto di immobili da parte dei più giovani.
? Domande chiave Come cambierebbero gli affitti con i nuovi incentivi per i giovani?. Quali agevolazioni fiscali permetterebbero davvero il rientro dei talenti dall'estero?. Perché la tassazione degli extraprofitti potrebbe finanziare i fondi di coesione?. Cosa accadrà alle province se la fuga dei giovani non si ferma?.? In Breve Incontro a Oristano con la presenza della presidente regionale Alessandra Todde.. Incentivi fiscali per il rientro previsti per una durata di tre-cinque anni.. Proposta di tassazione extraprofitti per banche e aziende del settore energetico.. Critica al governo Meloni per l'impatto dell'inflazione e spese per il riarmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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