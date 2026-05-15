A Chieti, si discute delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dalle startup per contrastare la perdita di giovani. In particolare, si analizza come l'uso dell'IA potrebbe semplificare i processi burocratici del Comune e favorire lo sviluppo di nuove imprese. Sono emersi anche interrogativi su quali incentivi concreti possano trasformare gli incubatori in motori di crescita economica. La sfida riguarda l'implementazione di strumenti innovativi e di politiche mirate per favorire il rilancio del territorio.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale snellire la burocrazia del Comune di Chieti?. Quali incentivi concreti serviranno per trasformare gli incubatori in realtà economica?. Chi gestirà il ponte tra giovani professionisti e pubblica amministrazione locale?. Perché il modello di Legnini potrebbe fermare la fuga dei talenti abruzzesi?.? In Breve Partecipano all'incontro Daniela Torto, Anselmo Pellizzi, Fabio Stella e Alessandro Monaco.. Progetto prevede inserimento giovani professionisti digitali nelle strutture comunali di Chieti.. Obiettivo creare incubatori startup per contrastare la fuga di cervelli dal territorio.. Strategia punta a integrare intelligenza artificiale nei processi gestionali della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, la sfida di Legnini: IA e startup per fermare la fuga dei giovani

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