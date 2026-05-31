Conte | I 13 miliardi del Ponte sullo Stretto vadano all’istruzione

Un politico ha proposto di destinare i 13 miliardi previsti per il Ponte sullo Stretto a investimenti nell’istruzione, formazione professionale e riqualificazione dei lavoratori. La richiesta si concentra sul riutilizzo di fondi pubblici per settori legati all’educazione e al miglioramento delle competenze, anziché alla realizzazione dell’opera infrastrutturale. La proposta mira a spostare risorse da un progetto di grande portata a interventi che coinvolgono direttamente il mercato del lavoro e l’educazione.

Destinare le risorse previste per il Ponte sullo Stretto a istruzione, formazione professionale e riqualificazione dei lavoratori. È la proposta avanzata dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea regionale del partito a Oristano. Una parte del discorso è stata dedicata agli effetti dell’innovazione tecnologica sul lavoro. Secondo il leader pentastellato, l’intelligenza artificiale e la robotica modificheranno profondamente molti settori produttivi nei prossimi anni, rendendo necessaria una pianificazione delle politiche pubbliche con un orizzonte di medio-lungo periodo. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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