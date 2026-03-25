I lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina sono previsti iniziare entro la fine del 2026, con i cantieri che verranno aperti nel quarto trimestre di quell’anno. Il progetto, che ha una stima dei costi di circa 10 miliardi di euro, si inserisce in un piano di interventi infrastrutturali di lunga durata. La data di avvio è stata comunicata dalle autorità coinvolte nel procedimento.

L’inizio dei cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è fissato per l’ultimo trimestre del 2026. Lo si è dedotto dalle parole dell’Amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Cucci in audizione parlamentare. Cucci ha dichiarato che, entro l’estate, dovrebbe concludersi “l’iter approvativo” che è stato riavviato dopo la bocciatura della Corte dei Conti. I lavori dovrebbero iniziare nei “mesi successivi”, vale a dire nell’ultima parte del 2026. L’Ad ha anche confermato che il dialogo con la Commissione europea è continuo, come richiesto dalla Corte dei Conti, e che non è in corso nessuna procedura di infrazione che riguardi l’opera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro la fine del 2026: costi a 10 miliardi

Articoli correlati

Ponte sullo Stretto: adesso Salvini conta di aprire i cantieri entro la fine mandato«Mentre il mondo corre, io sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate.

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Realizzarlo entro la fine del mandato”Il ministro delle Infrastrutture: "L'obiettivo è essere il primo ministro della storia repubblicana che unirà Reggio Calabria e Messina, posando la...

Approfondimenti e contenuti su Ponte sullo Stretto cantieri aperti...

Temi più discussi: Ponte sullo stretto, i cantieri nell'ultimo trimestre del 2026; Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: Cantieri al via nell’ultimo trimestre 2026 se l’iter si conclude entro l’estate; Ponte sullo Stretto, cantieri possibili entro fine 2026; Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: Cantieri nell'ultimo trimestre 2026 se ok all'iter entro l'estate.

Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro la fine del 2026: costi a 10 miliardiL’ad della Società Stretto di Messina Pietro Cucci anticipato che l’inizio dei cantieri del Ponte potrebbe arrivare entro fine anno ... quifinanza.it

Iter approvativo in chiusura: ponte sullo Stretto pronto per i cantieri nell'ultimo trimestre 2026Il progetto del Ponte sullo Stretto accelera: secondo Pietro Ciucci l'iter può essere completato entro l'estate 2026 e i cantieri avviati nell'ultimo trimestre dello stesso anno ... notizie.it

Sabato la grande manifestazione di quasi 30 associazioni favorevoli al Ponte sullo Stretto ma sull'opera cala la scure dell'Autorità Anti Corruzione,: serve una nuova gara . Bisogna ripartire da zero - facebook.com facebook

Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l’Anac, l’autorità anticorruzione e la Stretto di Messina x.com