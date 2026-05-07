La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di realizzare il ponte sullo Stretto, con il costo stimato che ora si aggira intorno ai 13,5 miliardi di euro. Dopo questa decisione, la gestione del progetto sarà soggetta a controlli più rigorosi da parte della Corte dei Conti, che dovrà monitorare ogni fase delle spese e delle procedure economiche. La decisione segna un passaggio importante nel percorso amministrativo dell’opera.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del progetto dopo il voto in Camera?. Perché la Corte dei conti deve controllare ogni fase economica?. Chi gestirà concretamente i fondi per le tratte ferroviarie complementari?. Quali impatti avrà il blocco delle concessioni balneari sui bilanci?.? In Breve Conversione del decreto necessaria entro l'11 maggio per mantenere l'urgenza normativa.. AD di Rfi nominato commissario per completare tratte Brescia-Verona e Salerno-Reggio Calabria.. Commissione Bilancio respinge proroga concessioni balneari in Sicilia, Sardegna e Calabria.. Commissario straordinario autorizzato a stipulare accordi transattivi per Metro di Roma linea C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: sì in Camera, il costo sale a 13,5 miliardi

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