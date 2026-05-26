Paolo Maldini riappare nel giorno in cui al Milan licenziano tutti è con Hakan Safi | Grande mente

Paolo Maldini è stato visto insieme a Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, in un post sui social. La presenza di Maldini coincide con il licenziamento di tutto lo staff al Milan. La foto mostra i due durante un incontro, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o collaborazioni future. Maldini, noto ex calciatore e dirigente, si trova ora in un contesto internazionale.

Paolo Maldini appare al centro di nuovi scenari internazionali dopo il post social con il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Hakan Safi. In Turchia si parla anche di un possibile ruolo dirigenziale e di obiettivi di mercato ambiziosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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