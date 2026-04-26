Una recente riforma della Corte dei Conti ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che i controlli sulla spesa pubblica possano risultare inefficaci. Secondo alcuni esperti, i nuovi decreti governativi potrebbero mettere a rischio l'indipendenza dell'istituzione, compromettendo le sue funzioni di vigilanza. La questione riguarda in particolare le modalità di nomina e le potenzialità di intervento della Corte nei controlli finanziari.

? Cosa sapere Centrone segnala rischi per l'indipendenza della Corte dei Conti nei nuovi decreti governativi.. Il limite al risarcimento erariale al 30% minaccia la deterrenza contro gli sprechi.. Centrone lancia un allarme cruciale contro i nuovi decreti governativi che minacciano l’autonomia della magistratura contabile e la tenuta dei controlli sulla spesa pubblica. Il presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti segnala come la riforma in corso possa compromettere seriamente l’indipendenza delle procure territoriali attraverso il rafforzamento dei poteri del Procuratore generale e l’introduzione della separazione tra funzioni e carriere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Corte dei Conti: il rischio che i controlli spesa falliscano

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