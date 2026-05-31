Consolato Usa schiavi nel cantiere L’interrogazione e le polemiche | Paravento dell’extraterritorialità

Notizia in breve

Al consolato statunitense di Milano sono emersi casi di sfruttamento sul lavoro. Si parla di lavoratori costretti a turni massacranti in un cantiere, con sospetti di tangenti che avrebbero favorito queste condizioni. Un'interrogazione parlamentare ha sollevato il caso, criticando l’uso di un presunto paravento dell’extraterritorialità per nascondere le violazioni. Le autorità stanno verificando le accuse e raccogliendo testimonianze.