Consolato Usa schiavi nel cantiere L’interrogazione e le polemiche | Paravento dell’extraterritorialità
Al consolato statunitense di Milano sono emersi casi di sfruttamento sul lavoro. Si parla di lavoratori costretti a turni massacranti in un cantiere, con sospetti di tangenti che avrebbero favorito queste condizioni. Un'interrogazione parlamentare ha sollevato il caso, criticando l’uso di un presunto paravento dell’extraterritorialità per nascondere le violazioni. Le autorità stanno verificando le accuse e raccogliendo testimonianze.
Milano – “È sconcertante che simili pratiche di sfruttamento, aggravate come sembra da tangenti pagate nei paesi d’origine per ottenere il reclutamento, si consumino all’interno di un grande appalto internazionale da 200 milioni di dollari, per di più destinato a ospitare la sede diplomatica di un grande Paese alleato. Di fronte all’inchiesta della Procura sono necessari chiarimenti a livello istituzionale”. L’interrogazione parlamentare La senatrice del Pd Cristina Tajani, che è stata assessora al Lavoro nella Giunta Pisapia, depositerà un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata ai ministri dell’Interno e del Lavoro dopo che la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Nuovo consolato Usa, un esercito di schiavi nel cantiere: portati dall’India e pagati 2 euro l’ora. Commissariata la multinazionale CaddellNel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, sono stati trovati lavoratori portati dall’India che ricevevano circa 2 euro all’ora.
Temi più discussi: Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa; La vita da schiavi degli operai indiani, pagati 2 euro l'ora per costruire il consolato Usa a Milano; Schiavismo al cantiere del Consolato Usa: operai indiani a 4€/ora; Il Consolato americano di Milano costruito da manovali-schiavi indiani: controllo giudiziario sul colosso Caddell.
ULTIM’ORA Milano, operai come schiavi per costruire il consolato USA La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza per il colosso americano Caddell Construction, che avrebbe sfruttato centinaia di operai indiani impiegati nella realizz x.com
Schiavi indiani nel cantiere del Consolato Usa di Milano: controllo giudiziario per il colosso delle costruzioni Caddell Moderni schiavi, quasi un migliaio di cittadini di nazionalità indiana, che con paghe da fame sgobbavano per 12 ore in un cantiere a due pass facebook
Il Consolato americano di Milano costruito da manovali-schiavi indiani: controllo giudiziario sul colosso Caddell. Nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex Tiro a Segno, in piazzale Accursio, la Procura contesta il caporalato reddit
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