Consolato Usa a Milano dipendenti pagati due euro l’ora | Demir fermato in aeroporto

Da ildifforme.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un manager è stato fermato all'aeroporto mentre cercava di partire per la Turchia. Era preoccupato per i lavori relativi al nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo fonti, alcuni dipendenti del consolato ricevevano circa due euro all'ora. L’arresto è avvenuto prima della partenza, e non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o motivazioni specifiche.

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Fermato in aeroporto il manager Demir che stava per fuggire in Turchia mentre si stava preoccupando della costruzione del nuovo consolato Usa a Milano “Forse è meglio che vieni a fare le ferie in Turchia.”, queste le parole dette in una telefonata intercettata. Il protagonista è un manager 49enne,Ulas Demir, che attualmente si occupa della costruzione del nuovoConsolato Generale degli Stati Uniti, a Milano. Un cantiere da circa 200 milioni di euro e che si trova sull’ex area di Piazzale Accursio. Nell’ultimo periodo, a seguito di alcune segnalazioni, si è indagato alla situazione di quasi schiavismo nella quale si trovavano i dipendenti indiani, circa 100, chepare venissero pagati 2 euro all’ora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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