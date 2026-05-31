Un manager è stato fermato all'aeroporto mentre cercava di partire per la Turchia. Era preoccupato per i lavori relativi al nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo fonti, alcuni dipendenti del consolato ricevevano circa due euro all'ora. L’arresto è avvenuto prima della partenza, e non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o motivazioni specifiche.

Fermato in aeroporto il manager Demir che stava per fuggire in Turchia mentre si stava preoccupando della costruzione del nuovo consolato Usa a Milano “Forse è meglio che vieni a fare le ferie in Turchia.”, queste le parole dette in una telefonata intercettata. Il protagonista è un manager 49enne,Ulas Demir, che attualmente si occupa della costruzione del nuovoConsolato Generale degli Stati Uniti, a Milano. Un cantiere da circa 200 milioni di euro e che si trova sull’ex area di Piazzale Accursio. Nell’ultimo periodo, a seguito di alcune segnalazioni, si è indagato alla situazione di quasi schiavismo nella quale si trovavano i dipendenti indiani, circa 100, chepare venissero pagati 2 euro all’ora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Consolato Usa a Milano, dipendenti pagati due euro l’ora: Demir fermato in aeroporto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo consolato Usa, un esercito di schiavi nel cantiere: portati dall’India e pagati 2 euro l’ora. Commissariata la multinazionale CaddellNel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, sono stati trovati lavoratori portati dall’India che ricevevano circa 2 euro all’ora.

Milano, indagine sul Consolato USA: schiavitù per 2 euro l’oraUn’indagine a Milano riguarda un caso di sfruttamento nei cantieri, con operai costretti a lavorare per 2 euro all’ora.

Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Controllo giudiziario per l’azienda americana che costruisce il consolato Usa; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa; La vita da schiavi degli operai indiani, pagati 2 euro l'ora per costruire il consolato Usa a Milano.

Operai sfruttati per il nuovo consolato Usa a Milano: manager di Caddell fermato a Bergamo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

I pubblici ministeri di Milano indagano su sfruttamento nella costruzione del Consolato USA. Monitoraggi d'emergenza ordinati per la filiale locale di Caddell Construction. reddit

'Schiavi' per costruire il Consolato Usa a Milano, fermato un manager di CddellI pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa ... ansa.it

Caporalato nel cantiere del consolato Usa di Milano, fermato a Bergamo manager di CaddellLa vicenda si è sviluppata a partire dalle testimonianze degli operai edili impiegati presso lo stesso cantiere di Milano per la realizzazione del nuovo consolato degli Usa, da cui secondo i pm ... tg24.sky.it