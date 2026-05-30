Milano indagine sul Consolato USA | schiavitù per 2 euro l’ora

Notizia in breve

Un’indagine a Milano riguarda un caso di sfruttamento nei cantieri, con operai costretti a lavorare per 2 euro all’ora. Si indaga su come alcuni abbiano pagato fino a 5.000 euro per ottenere un lavoro. Sono in corso accertamenti su chi gestisse i contanti sottratti ai lavoratori e sui metodi di pagamento utilizzati. La procura sta analizzando i documenti e le testimonianze raccolte per chiarire le responsabilità.