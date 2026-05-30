Milano indagine sul Consolato USA | schiavitù per 2 euro l’ora
Un’indagine a Milano riguarda un caso di sfruttamento nei cantieri, con operai costretti a lavorare per 2 euro all’ora. Si indaga su come alcuni abbiano pagato fino a 5.000 euro per ottenere un lavoro. Sono in corso accertamenti su chi gestisse i contanti sottratti ai lavoratori e sui metodi di pagamento utilizzati. La procura sta analizzando i documenti e le testimonianze raccolte per chiarire le responsabilità.
? Punti chiave Come facevano gli operai a pagare 5.000 euro per il lavoro?. Chi gestiva i contanti sottratti ai lavoratori in cantiere?. Come ha fatto un colosso americano a nascondere questo sistema?. Quali sono le responsabilità della società di reclutamento indiana?.? In Breve Operai pagati 2 euro l'ora con 5000 euro di debito iniziale verso Dynamic House.. Ulas Demir gestiva i lavoratori con minacce di licenziamento o rimpatrio forzato in India.. Costi di vitto e alloggio a Milano assorbivano 900 euro mensili per ogni operaio.. Cantiere da 200 milioni di dollari sotto controllo giudiziario fino al completamento nel 2028.. La Procura di... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Nuovo consolato Usa, un esercito di schiavi nel cantiere: portati dall’India e pagati 2 euro l’ora. Commissariata la multinazionale CaddellNel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, sono stati trovati lavoratori portati dall’India che ricevevano circa 2 euro all’ora.
Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Operai indiani sfruttati per costruire il Consolato di Milano. Commissariato il costruttore Usa; Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario; Operai indiani sfruttati e minacciati per costruire il nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano.
Operai indiani reclutati all’estero e impiegati in Italia nel cantiere del Consolato statunitense a Milano sarebbero stati pagati con retribuzioni inferiori alla soglia di povertà avrebbero anche versato una somma di denaro per ottenere il lavoro. x.com
Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano: controllo giudiziario per il colosso Caddell ConstructionInchiesta della Procura per caporalato: i lavoratori, reclutati da una società di Nuova Delhi, ricevevano paghe sotto la soglia di povertà e vivevano sotto constante minaccia di licenziamento ... msn.com
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