Milano indagine sul Consolato USA | schiavitù per 2 euro l’ora

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’indagine a Milano riguarda un caso di sfruttamento nei cantieri, con operai costretti a lavorare per 2 euro all’ora. Si indaga su come alcuni abbiano pagato fino a 5.000 euro per ottenere un lavoro. Sono in corso accertamenti su chi gestisse i contanti sottratti ai lavoratori e sui metodi di pagamento utilizzati. La procura sta analizzando i documenti e le testimonianze raccolte per chiarire le responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come facevano gli operai a pagare 5.000 euro per il lavoro?. Chi gestiva i contanti sottratti ai lavoratori in cantiere?. Come ha fatto un colosso americano a nascondere questo sistema?. Quali sono le responsabilità della società di reclutamento indiana?.? In Breve Operai pagati 2 euro l'ora con 5000 euro di debito iniziale verso Dynamic House.. Ulas Demir gestiva i lavoratori con minacce di licenziamento o rimpatrio forzato in India.. Costi di vitto e alloggio a Milano assorbivano 900 euro mensili per ogni operaio.. Cantiere da 200 milioni di dollari sotto controllo giudiziario fino al completamento nel 2028.. La Procura di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

milano indagine sul consolato usa schiavit249 per 2 euro l8217ora
© Ameve.eu - Milano, indagine sul Consolato USA: schiavitù per 2 euro l’ora
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milano, schiavitù e pizzo per costruire il nuovo Consolato UsaA Milano, durante i lavori per il nuovo Consolato generale degli Stati Uniti in piazzale Accursio, è stata scoperta una rete che sfruttava lavoratori...

Nuovo consolato Usa, un esercito di schiavi nel cantiere: portati dall’India e pagati 2 euro l’ora. Commissariata la multinazionale CaddellNel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, sono stati trovati lavoratori portati dall’India che ricevevano circa 2 euro all’ora.

Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Operai indiani sfruttati per costruire il Consolato di Milano. Commissariato il costruttore Usa; Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario; Operai indiani sfruttati e minacciati per costruire il nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano.

Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano: controllo giudiziario per il colosso Caddell ConstructionInchiesta della Procura per caporalato: i lavoratori, reclutati da una società di Nuova Delhi, ricevevano paghe sotto la soglia di povertà e vivevano sotto constante minaccia di licenziamento ... msn.com

Milano, i pm: Il Consolato americano costruito da manovali-schiavi indiani. Controllo giudiziario sul colosso CaddellNel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex Tiro a Segno paghe reali da 2 euro l’ora ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web