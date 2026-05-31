Il Consiglio regionale del Coni in Umbria è stato annullato e tutto dovrà essere rifatto. L’annullamento deriva da un procedimento che ha evidenziato irregolarità nel voto. Il presidente del Comitato ha commentato criticamente, definendo il sistema di voto “dopato” e accusando alcune modalità di aver compromesso la regolarità delle elezioni. La questione riguarda le modalità di svolgimento delle elezioni e le eventuali irregolarità riscontrate.

Elezioni annullate e tutto da rifare per il Coni regionale. E non potevano mancare le reazioni dei due protagonisti. Ad aprire la serie dei commenti colui che è stato presidente per un giorno, Fabio Moscatelli, che si è visto annullare la vittoria per il mancato raggiungimento del quorum (27 voti rispetto ai 28 necessari). Circostanza che ha portato all’annullamento delle elezioni e alla nomina di un nuovo commissario, Alessandro Cherubini, al posto di Riccardo Giubilei, con quest’ultimo che ha preferito non esprimersi sulla vicenda. Moscatelli invece ha in qualche modo ribadito il suo pensiero, già svelato alla stampa, sui social: "L’esito della votazione ha dato il suo responso democratico con un dato finale che, pur ristretto, è inequivocabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coni dei veleni in Umbria. Furia di Arena sul voto: "Un sistema dopato"

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