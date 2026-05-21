CONI Umbria | Arena punta alla presidenza con l’etica dello sport

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo candidato si presenta alla guida del CONI Umbria, portando con sé un focus sull’etica nello sport. L’obiettivo è promuovere valori di fair play e sportività nelle attività sportive della regione. Tra i temi discussi ci sono le modalità di collaborazione tra le istituzioni e le società sportive per garantire comportamenti corretti e trasparenti. La proposta include anche l’idea di utilizzare lo Scudetto della Sportività come simbolo di riconoscimento e di promozione di questi principi.

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? Punti chiave Come può lo Scudetto della Sportività cambiare il valore dei risultati?. Chi deve collaborare con le società per garantire il fair play?. Perché superare il derby tra Perugia e Terni favorisce lo sport?. Come influirà la nuova Scuola dello sport sulla formazione degli atleti?.? In Breve Proposta Scudetto della Sportività per premiare atleti e dirigenti nei tornei giovanili.. Superamento del derby Perugia-Terni per favorire la collaborazione tra le province umbre.. Collaborazione con Sport e Salute, Cip, Regione e Comuni per gestire le risorse.. Creazione di una Scuola dello sport come centro di eccellenza a livello nazionale.. Andrea Arena punta alla presidenza del Coni Umbria con un programma che mette al centro l’etica e la valorizzazione delle competenze tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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