CONI Umbria | Arena punta alla presidenza con l’etica dello sport

Un nuovo candidato si presenta alla guida del CONI Umbria, portando con sé un focus sull’etica nello sport. L’obiettivo è promuovere valori di fair play e sportività nelle attività sportive della regione. Tra i temi discussi ci sono le modalità di collaborazione tra le istituzioni e le società sportive per garantire comportamenti corretti e trasparenti. La proposta include anche l’idea di utilizzare lo Scudetto della Sportività come simbolo di riconoscimento e di promozione di questi principi.

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? Punti chiave Come può lo Scudetto della Sportività cambiare il valore dei risultati?. Chi deve collaborare con le società per garantire il fair play?. Perché superare il derby tra Perugia e Terni favorisce lo sport?. Come influirà la nuova Scuola dello sport sulla formazione degli atleti?.? In Breve Proposta Scudetto della Sportività per premiare atleti e dirigenti nei tornei giovanili.. Superamento del derby Perugia-Terni per favorire la collaborazione tra le province umbre.. Collaborazione con Sport e Salute, Cip, Regione e Comuni per gestire le risorse.. Creazione di una Scuola dello sport come centro di eccellenza a livello nazionale.. Andrea Arena punta alla presidenza del Coni Umbria con un programma che mette al centro l’etica e la valorizzazione delle competenze tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CONI Umbria: Arena punta alla presidenza con l’etica dello sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Poppi si prepara alla giornata dello sport con il Coni Elezioni Presidente Coni Umbria, sfida a due tra Fabio Moscatelli e Andrea ArenaSi terranno il 23 maggio a Perugia le elezioni per il nuovo presidente del Coni Umbria, con candidature aperte fino all’8 maggio. A breve si vota per il Coni umbroA pochi giorni dalle elezioni del nuovo presidente del Coni umbro il 23 maggio, i due candidati si sono confrontati nella sede del Corriere dell'Umbria. Da una parte Fabio Moscatelli, con una squadra ... rainews.it Elezioni presidente Coni Umbria: Fabio Moscatelli presenta la squadraIn vista delle elezioni per il nuovo presidente regionale del Coni e per la nuova Giunta fissate per il prossimo 23 maggio, dopo la fase di commissariamento, Fabio Moscatelli – attuale vice presidente ... umbria24.it