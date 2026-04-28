Elezioni Presidente Coni Umbria sfida a due tra Fabio Moscatelli e Andrea Arena

Il 23 maggio a Perugia si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente del Coni Umbria. Le candidature sono aperte fino all’8 maggio e al momento sono due i candidati in corsa. La scelta riguarderà chi guiderà l’organismo sportivo regionale per i prossimi anni. La votazione si svolgerà presso la sede dell’ente, con i rappresentanti delle associazioni sportive chiamati a esprimersi.

Si terranno il 23 maggio a Perugia le elezioni per il nuovo presidente del Coni Umbria, con candidature aperte fino all’8 maggio.Al momento si profila una sfida a due tra Fabio Moscatelli, vicepresidente uscente ed ex delegato provinciale Coni di Terni, e Andrea Arena, presidente della Fijlkam.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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