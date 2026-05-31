Durante il ponte del 2 giugno, i turisti hanno speso in media 400 euro a testa nelle Marche. La maggior parte del budget è destinata a cibo e alloggio, con una suddivisione che vede circa il 60% dedicato all’alimentazione e il restante alloggio. Tra i visitatori stranieri, molti provengono da paesi europei, preferendo le Marche rispetto al Medio Oriente. La provenienza principale è dall’Europa centrale e occidentale.

? Punti chiave Chi sono i turisti stranieri che scelgono le Marche invece del Medio Oriente?. Come viene ripartito il budget di 400 euro tra cibo e alloggio?. Perché molti cittadini sono stati costretti a rinunciare al viaggio?. Quali attività preferiscono i visitatori per trascorrere il tempo in Riviera?.? In Breve Spesa per pasti al 29,2%, viaggi al 23,4% e pernottamenti al 17,9% del budget.. Il 93% dei turisti sceglie il mare, il 64,9% predilige passeggiate all'aperto.. Tre vacanzieri su quattro utilizzano l'auto privata, il 17,9% preferisce l'aereo.. Nuovi flussi turistici dagli Stati Uniti sostituiscono mete in Medio Oriente o Turchia.. Il Conero si prepara a un ponte del 2 giugno da record con una spesa media di 400 euro per turista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conero, ponte del 2 giugno: spesa media di 400 euro per turista

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