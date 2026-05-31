Commenta Clash in Italy Live!

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Durante lo spettacolo di wrestling all’Inalpi Arena, si è verificato un incidente tra due atleti sul ring. L’alterco è sfociato in una rissa che ha coinvolto anche alcuni membri del pubblico. La sicurezza ha intervenuto per separare i partecipanti e interrompere la scena. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno valutando eventuali azioni legali e stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Per i pochi che non sono presenti questa sera all’Inalpi Arena per lo show di wrestling più importante mai tenuto in italia, WWE Clash in Italy, commentiamo qui insieme lo show!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE Clash In Italy Predictions
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