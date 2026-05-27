WWE – Clash in Italy | live domenica 31 maggio 2026 dalle ore 20
Domenica 31 maggio 2026, alle ore 20, l'Inalpi Arena di Torino ospiterà l'evento WWE Clash in Italy. L'evento prevede incontri di wrestling tra diversi atleti professionisti, con match programmati durante la serata. I biglietti sono disponibili in prevendita e l'evento è aperto al pubblico. La serata si svolgerà in un’arena con capacità di numerosi spettatori.
Questi gli imperdibili match annunciati per Clash in Italy: Brock Lesnar torna per sfidare Oba Femi in uno dei rematch più attesi della storia; l’OTC Roman Reigns difenderà il titolo di WWE World Heavyweight Championship contro Jacob Fatu in un Tribal Combat Match, mentre Cody Rhodes dovrà difendere la sua cintura da Undisputed WWE Championship contro l’austriaco Gunther – l’uomo che ha ritirato John Cena. Negli altri due title match della serata, Rhea Ripley e Jade Cargill si sfidano per il titolo di WWE Women’s Championship, mentre Becky Lynch e Sol Ruca, per il Women’s Intercontinental Championship. Ma non solo Clash in Italy. Anche RAW... 🔗 Leggi su Sportintv.eu
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