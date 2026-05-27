WWE – Clash in Italy | live domenica 31 maggio 2026 dalle ore 20

Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026, alle ore 20, l'Inalpi Arena di Torino ospiterà l'evento WWE Clash in Italy. L'evento prevede incontri di wrestling tra diversi atleti professionisti, con match programmati durante la serata. I biglietti sono disponibili in prevendita e l'evento è aperto al pubblico. La serata si svolgerà in un’arena con capacità di numerosi spettatori.