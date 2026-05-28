È proprio un esame quello che avverrà domenica a Torino e negli show seguenti che si svolgeranno nel nostro Bel Paese. Perché fino a poco tempo fa sembrava davvero un’ipotesi lontanissima quella che un premium live event potesse svolgersi qui. Il grande merito di questa iniziativa credo sia da attribuire a Netflix: se l’intera programmazione WWE a livello internazionale non fosse stata acquisita dalla piattaforma streaming più diffusa al mondo, dubito che saremmo arrivati a un evento simile qua da noi. Già potevamo essere contenti che dopo tanti anni fossero tornati a esibirsi nelle puntate settimanali invece che in semplici house show, ma un premium live event era inimmaginabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’Italia è pronta per l’esame Clash in Italy?

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