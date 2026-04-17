Ultimissime Juve LIVE | le condizioni di Yildiz in vista del Bologna Locatelli pronto a rinnovare

Le ultime notizie dalla Juventus segnalano condizioni stabili per Yildiz in vista della partita contro il Bologna, mentre Locatelli è vicino a firmare un nuovo contratto. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità del giorno riguardanti la squadra.

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