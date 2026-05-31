Come sta Donald Trump? La Casa Bianca fa chiarezza sulle condizioni del Presidente che deve mettersi a dieta

Secondo le comunicazioni della Casa Bianca, Donald Trump si trova in condizioni di salute che richiedono di seguire una dieta. I medici ufficiali hanno confermato questa necessità, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle sue condizioni generali. Non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti medici o specifiche sulla sua salute. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, ma al momento non ci sono altri dati ufficiali disponibili.

Donald Trump è in “eccellente salute”. Questo il responso, pubblicato dopo qualche giorno, degli esami medici cui si è sottoposto di recente il presidente degli Stati Uniti. In un documento condiviso con i media americani, la Casa Bianca spazza via i dubbi sul prossimo 80enne che però continua a ingrassare ed è stato messo a dieta dal suo medico ufficiale. Le condizioni di Donald Trump Erano attesi i risultati del check up medico cui si è sottoposto Donald Trump al Walter Reed National Military Center di Bethesda, in Maryland. Il presidente degli Stati Uniti si è messo in mano al suo medico ufficiale e capitano della Marina, Sean Barbabella che ha analizzato da capo a fondo le sue condizioni fisiche e psichiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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