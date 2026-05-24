Un uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca, senza entrare nell’edificio. È stato ucciso dagli agenti del Secret Service. L’uomo, identificato come Nasir Best, era noto alle forze dell’ordine e aveva fatto precedenti. Le armi usate sono state sequestrate sul luogo. Nessuno degli agenti o civili presenti è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell’attacco.

Nasir Best, l’assalitore che ha sparato contro la Casa Bianca e ucciso dagli agenti del Secret Service che hanno risposto al fuoco, era un 21enne con gravi disturbi psichici. Era già stato fermato in almeno due occasioni nei pressi del complesso presidenziale e sui social scriveva di essere “il vero Osama bon Landen”. Chi è Nasir Best, l'assalitore della Casa Bianca I problemi psichici e i precedenti I post social su Osama bin Laden Cosa è successo davanti alla Casa Bianca Chi è Nasir Best, l’assalitore della Casa Bianca Il bilancio della sparatoria a Washington alla fine è di un passante ferito e l’assalitore ucciso. E l’assalitore è Nasir Best, che ha sparato più di 20 colpi d’arma da fuoco all’esterno della Casa Bianca dopo aver forzato un checkpoint della sicurezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari contro la Casa Bianca, chi è Nasir Best assalitore ucciso che voleva fare del male a Donald Trump

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Temi più discussi: Spari contro la Casa Bianca, ucciso l'attentatore: Si credeva Dio, minacciava Trump; Caos alla Casa Bianca dopo gli spari: il momento ripreso in diretta tv; Spari contro la Casa Bianca, Fbi e uomini del secret service uccidono l'uomo che ha aperto il fuoco. Un ferito; Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressore.

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