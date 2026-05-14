Arezzo si trova al centro di un episodio che ha coinvolto una candidata politica, la quale ha subito il furto del suo account Instagram. Dopo l’accaduto, ha annunciato che utilizzerà metodi alternativi, come i piccioni viaggiatori, per comunicare con i suoi sostenitori. La vicenda si inserisce in una serie di eventi che riguardano la sicurezza online e la protezione dei dati personali di figure pubbliche. La notizia si aggiunge a un quadro di crescenti problematiche legate alla tutela della presenza digitale.

AREZZO – Una volta ti bucavano la bici sotto i Portici. Oggi ti rubano direttamente la personalità digitale, i selfie e le storie col filtro “tramonto motivazionale”. Succede ad Arezzo, dove la candidata alle comunali Maya Valenti ha denunciato un accesso abusivo ai propri account social e digitali dopo essersi ritrovata improvvisamente esclusa dalla propria vita online come uno sfrattato davanti al portone di casa. “Mi sono sentita sola davanti a un muro”, ha dichiarato la candidata. E infatti il muro era probabilmente quello del centro assistenza automatico, dove dopo tre ore di clic l’unica risposta ottenuta pare sia stata: “Hai provato a... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, hackerano la candidata: “M’hanno rubato Instagram, ora farò campagna coi piccioni viaggiatori”

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