Come hanno fatto 30 cavalli a fuggire per le strade di Roma

Da ilpost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venti cavalli sono fuggiti questa mattina nelle vie centrali di Roma, scappando da un'area vicina a una prova della parata del 2 giugno. L’incidente è avvenuto a causa dello scoppio di alcuni fuochi d’artificio durante le esercitazioni. Le autorità hanno messo in sicurezza la zona e recuperato gli animali in circa un’ora. Nessun ferito tra le persone, né tra i cavalli. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Sono scappati per lo scoppio di alcuni fuochi d'artificio dalle prove della parata del 2 giugno: quattro persone sono rimaste ferite Poco dopo le 23.30 di venerdì sera circa trenta cavalli hanno iniziato a galoppare tra le automobili su via Cristoforo Colombo a Roma, una delle strade più grandi e trafficate della città. Erano fuggiti dalle terme di Caracalla, la zona dove stavano per iniziare le prove dei cavalieri dell’esercito, dei carabinieri e della polizia per la parata del 2 giugno, la festa della Repubblica. Gli ultimi cavalli sono stati recuperati sabato all’alba. Secondo quanto ricostruito poi a farli spaventare sarebbero stati dei fuochi d’artificio fatti esplodere lì vicino da un gruppo di vigili urbani che stava partecipando alle prove. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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