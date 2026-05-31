come hanno fatto 30 cavalli a fuggire per le strade di roma

Venti cavalli sono fuggiti questa mattina nelle vie centrali di Roma, scappando da un'area vicina a una prova della parata del 2 giugno. L’incidente è avvenuto a causa dello scoppio di alcuni fuochi d’artificio durante le esercitazioni. Le autorità hanno messo in sicurezza la zona e recuperato gli animali in circa un’ora. Nessun ferito tra le persone, né tra i cavalli. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sono scappati per lo scoppio di alcuni fuochi d'artificio dalle prove della parata del 2 giugno: quattro persone sono rimaste ferite Poco dopo le 23.30 di venerdì sera circa trenta cavalli hanno iniziato a galoppare tra le automobili su via Cristoforo Colombo a Roma, una delle strade più grandi e trafficate della città. Erano fuggiti dalle terme di Caracalla, la zona dove stavano per iniziare le prove dei cavalieri dell’esercito, dei carabinieri e della polizia per la parata del 2 giugno, la festa della Repubblica. Gli ultimi cavalli sono stati recuperati sabato all’alba. Secondo quanto ricostruito poi a farli spaventare sarebbero stati dei fuochi d’artificio fatti esplodere lì vicino da un gruppo di vigili urbani che stava partecipando alle prove. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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Temi più discussi: Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: indagine su fuochi d’artificio; Fuochi d'artificio alle prove del 2 giugno, 30 cavalli in fuga e 4 feriti; Cavalli al galoppo su via Cristoforo Colombo, caos in strada (video); Cavalli disertori e feriti gravi. Notte di caos e vigili sospettati.

Una domanda: Il responsabile dei Lancieri di Montebello, a cui appartengono i 30 cavalli che sono scappati ieri notte a Roma, causando uno stampede e ferendo 5 persone, si è già dimesso? Se non lo ha fatto, cosa attende il ministro Crosetto a licenziarlo? x.com

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