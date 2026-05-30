Durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli si sono imbizzarriti e sono fuggiti nelle strade vicino alle Terme di Caracalla. La fuga ha causato momenti di caos nella zona, con le autorità che sono intervenute per cercare di bloccare gli animali e ripristinare l’ordine. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi specifici è stato comunicato.

Momenti di caos nella notte a Roma. Nella zona delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della Festa della Repubblica, alcuni cavalli, durante le prove, si sono imbizzarriti e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso alcuni tratti di strada tra le auto in coda. Tutto è accaduto intorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruire a spaventarli e farli scappare sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze. In pochi attimi alcuni cavalli sono scappati e hanno iniziato a correre lungo Via Cristoforo Colombo, mentre i militari a piedi e in sella cercavano di inseguirli. A dare supporto sono intervenuti anche gli agenti della Polizai locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, i cavalli per la parata del 2 Giugno in fuga per le strade

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Cavalli in fuga senza controllo nella notte a Roma

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