La prima partita dopo una delusione importante è spesso una sfida mentale prima ancora che tecnica. L’eliminazione al secondo turno, arrivata dopo il malore accusato contro Juan Manuel Cerundolo quando era avanti di due set e un break, rappresenta uno dei momenti più complicati della sua stagione. Ed è proprio in una situazione come questa che entra in gioco uno degli aspetti meno visibili ma più importanti del percorso che ha portato l’azzurro al vertice del tennis mondiale: l’allenamento della mente. Dietro questo lavoro c’è Riccardo Ceccarelli, medico dello sport e fondatore di Formula Medicine, il centro di Capezzano Pianore che da oltre trent’anni sviluppa programmi di preparazione mentale per atleti e professionisti ad alta prestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Come funziona l'allenamento mentale di Sinner: dalla simulazione di una gara di F1 alla "teoria dello scalatore"

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