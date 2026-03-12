A Lecco una palestra di allenamento mentale | MindTO prepara gli atleti dei prossimi Giochi Olimpici

A Lecco è stata inaugurata una palestra dedicata all’allenamento mentale, chiamata MindTO, rivolta agli atleti che si preparano per i prossimi Giochi Olimpici. La struttura offre programmi specifici per migliorare la concentrazione e la gestione dello stress, elementi fondamentali per le competizioni di alto livello. Dopo le Olimpiadi, gli atleti riprendono il loro percorso di allenamento, con obiettivi più elevati e una determinazione rafforzata.

Realtà virtuale, bioback e neuroback nel cuore della città: lo studio allena la mente di sportivi di ogni livello, dalle squadre giovanili ai professionisti Spente le luci dei Giochi, ogni atleta rimette le scarpe da allenamento e ricomincia. Gli obiettivi si alzano, la grinta aumenta e il sogno di salire su quel podio — visto in tv o dal vivo — diventa il carburante per i mesi di preparazione che seguono. Ma come si costruisce un campione? Allenando il corpo, certo. E la mente, risponde lo staff di MindTO. Nel cuore di Lecco è stato fondato il primo TrainingLab in Italia dedicato esclusivamente all'allenamento mentale. Un laboratorio ad alta tecnologia basato sulle neuroscienze, pensato per potenziare i fattori cognitivi legati alla performance.