Le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, caratterizzate da minacce rivolte all’Iran, hanno riacceso l’attenzione su un fenomeno noto come

Le continue e sempre più preoccupanti minacce di Trump all’Iran hanno fatto riemergere un’antica strategia denominata teoria del pazzo: ma cos’è di preciso e come funziona? Il presidente Usa è tornato a minacciare l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Trump ha poi aggiunto: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario può accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stasera, uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le dichiarazioni di Trump e la Teoria del pazzo: che cosa è e come funziona

Quando finirà la guerra in Iran: i Pasdaran, la Teoria del Pazzo e Trump che «non sa cosa fare»Si chiama Madman Theory e in italiano si traduce con Teoria del Pazzo o Strategia del Matto.

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PANE AL PANE E LA TEORIA DEL FORMAGGIO SPALMABILE Auguri, oggi ero a tavolo in famiglia per festeggiare la Pasqua, alle mie orecchie è arrivato come una fionda un contrasto incredibile: mentre mia nonna Annita 94 anna ci parlava del pane che no - facebook.com facebook

Netanyahu è stato investito da una teoria del complotto. E ha fatto tutto quello che non bisognerebbe fare (di P. Salvatori) x.com