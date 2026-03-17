Il leader di un partito politico italiano ha commentato le azioni di un ex presidente statunitense, affermando che la sua politica non corrisponde a quella degli Stati Uniti e che non è stato avvisato di alcune decisioni importanti. Ha specificato che l'ex presidente americano non ha coinvolto l’Italia prima di intervenire in Iran. La sua opinione si concentra sulla mancanza di comunicazione preventiva da parte di Trump.

"Trump ci ha coinvolto quando è stato attaccato l'Iran? No, non mi sembra, ci ha avvisato a cose fatte. Spero che Usa e Israele, quando hanno scatenato questo conflitto abbiamo esaminato tutto quello ne sarebbe conseguito". Matteo Salvini scarica Donald Trump. Parlando ai microfoni di Rtl 102.5 il vicepremieg leghista marca una notevole distanza dal presidente americano, rispondendo senza se e senza ma negativamente a tutte le richieste fatte dagli Usa agli alleati europei. "Questa - dice Salvini - non è la nostra guerra, non siamo in guerra contro la Russia o contro l'Iran. Non ci chiedano navi da guerra perché non voglio mandare i nostri ragazzi in guerra e non voglio avvicinare la terza guerra mondiale". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini, l'anti Donald: "La guerra di Trump non è la nostra, non ci ha nemmeno avvisato". Che giravolta

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