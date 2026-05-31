Come 300 tonnellate di tritolo! Esplosione fortissima in cielo | panico

Notizia in breve

Un’esplosione violenta nel cielo ha causato paura tra la popolazione. Un oggetto proveniente dallo spazio è entrato nell’atmosfera e ha prodotto un boato forte e un lampo luminoso visibile a distanza. L’evento si è verificato di notte e ha suscitato reazioni di panico tra chi ha assistito alla scena. Nessuna informazione ufficiale indica danni o feriti collegati all’incidente.