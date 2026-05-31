Come 300 tonnellate di tritolo! Esplosione fortissima in cielo | panico
Un’esplosione violenta nel cielo ha causato paura tra la popolazione. Un oggetto proveniente dallo spazio è entrato nell’atmosfera e ha prodotto un boato forte e un lampo luminoso visibile a distanza. L’evento si è verificato di notte e ha suscitato reazioni di panico tra chi ha assistito alla scena. Nessuna informazione ufficiale indica danni o feriti collegati all’incidente.
Quando un oggetto proveniente dallo spazio entra nell’atmosfera terrestre, nella maggior parte dei casi il fenomeno passa inosservato oppure si manifesta come una semplice scia luminosa nel cielo notturno. Talvolta, però, la velocità e le dimensioni del corpo celeste possono trasformare l’evento in uno spettacolo visibile a grande distanza, accompagnato da effetti percepibili anche a terra. È proprio ciò che è accaduto nelle ultime ore negli Stati Uniti, dove migliaia di persone hanno riferito di aver udito forti boati e avvertito vibrazioni improvvise. Le segnalazioni, diffuse rapidamente sui social network, hanno inizialmente alimentato interrogativi sulla natura dell’evento, poi chiarita dagli esperti attraverso le rilevazioni effettuate dagli strumenti di monitoraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
La bomba che fece tremare il pianeta
Notizie e thread social correlati
Meteora si disintegra sul Massachussets, l’esplosione come 300 tonnellate tritoloUna meteora esplosa nel cielo sopra il nord-est degli Stati Uniti, causando forti boati che sono stati uditi in tutta la regione.
Leggi anche: Il boato nel cielo degli Stati Uniti: il bolide che esplode è pari a 300 tonnellate di tritolo
Temi più discussi: Meteora si disintegra sul Massachussets, l’esplosione come 300 tonnellate tritolo; Meteora si disintegra sul Massachussets, l’esplosione come 300 tonnellate tritolo; Una meteora esplosione sopra il Massachusetts, deflagrazione pari a 300 tonnellate di tritolo; Meteora si disintegra sul Massachussets, l’esplosione come 300 tonnellate tritolo.
Una meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia. Lo ha fat x.com
Una meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Viaggiava a 75 mila miglia orarie (oltre 120 mila km/h) a un'altitudine di 40 miglia. Lo ha fat facebook
Meteora si disintegra sul Massachussets, l'esplosione come 300 tonnellate tritolo(Adnkronos) - Una meteora in rotta di collisione verso la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la Nasa, precisando ch ... msn.com
Meteora in rotta di collisione con la Terra, poi l'esplosione (come 300 tonnellate di TNT): il boato, tremano le caseUna meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti provocando boati che hanno riecheggiato nella ... msn.com