Un furto nel centro commerciale di Misilmeri ha portato via circa 50.000 euro di merce. I ladri hanno tagliato il tetto con una motosega per accedere al negozio Expert, da cui hanno portato via prodotti in modo rapido. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nessun arresto è stato ancora effettuato.

Maxi furto a Misilmeri: nel mirino un centro commerciale, il punto vendita Expert City, dove i ladri sono riusciti a penetrare calandosi dal tetto e riuscendo a portare via un bottino del valore di circa 50.000 euro, concentrandosi su dispositivi di ultima generazione. Dopo essere saliti sulla copertura dell’edificio commerciale, hanno utilizzato una motosega per tagliare il tetto in legno, creandosi così un varco d’accesso dall’alto. Ed hanno rubato un centinaio di telefoni cellulari. Sono successivamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi scientifici e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i componenti della banda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Colpo da film a Misilmeri, tagliano il tetto con la motosega e svuotano l'Expert: bottino da 50mila euro

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