Ladri saccheggiano una tabaccheria a Cantù bottino da 100mila euro | il colpo di notte passando dal tetto
Durante la notte, una banda di ladri ha penetrato nel centro commerciale Mirabello a Cantù, utilizzando un varco nel tetto per entrare. Hanno preso di mira la tabaccheria Totò Mania, portando via sigarette e denaro per un valore totale di circa 100mila euro. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, quando i dipendenti hanno trovato il negozio saccheggiato e il sistema di allarme attivato.
Una banda di ladri si è introdotta di notte all'interno del centro commerciale Mirabello di Cantù (Como) e ha preso di mira la tabaccheria Totò Mania, rubando sigarette e soldi per un valore complessivo di 100mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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