Ladri saccheggiano una tabaccheria a Cantù bottino da 100mila euro | il colpo di notte passando dal tetto

Durante la notte, una banda di ladri ha penetrato nel centro commerciale Mirabello a Cantù, utilizzando un varco nel tetto per entrare. Hanno preso di mira la tabaccheria Totò Mania, portando via sigarette e denaro per un valore totale di circa 100mila euro. La scoperta del furto è avvenuta al mattino, quando i dipendenti hanno trovato il negozio saccheggiato e il sistema di allarme attivato.